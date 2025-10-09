Ты готов услышать всю правду о звездах? В шестом раунде игрового шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 3 выпуск участники поделятся эксклюзивными историями из собственной жизни. Однако только часть рассказов окажется правдой. Кто из звезд обладает безумным даром убеждения? И трудно ли заставить коллег поверить в любую ложь?
Тараса Тополю преследовала полиция, а Виталина Библив пишет песни на продажу. Неужели такое действительно могло произойти? Еще больше невероятных историй ты услышишь в Хто зверху? 2025.
Где правда, а где – сплошная выдумка?
Поможет ли девушкам разобраться в этом знаменитая женская интуиция?
И кто лучше врет: мужчины или женщины?
развлекательное шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 3 выпуск и стань свидетелем феерического баттла лжецов.
