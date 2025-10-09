Пришло время участникам Хто зверху? 2025 поменяться ролями! Тебя ждет самый милый конкурс 3 выпуска игрового шоу Хто зверху? 14 сезон, ведь главными героями сегодня станут дети. Звезды и ведущие Леся Никитюк и Владимир Дантес растрогались до слез.

В пятом раунде украинского шоу Хто зверху? 2025 женщины выполняют мужскую работу и наоборот. Ты увидишь настоящие перевоплощения звездных участников, а также станешь свидетелем хитрого плана Леси Никитюк подставить мужскую команду.

Как Владимир Дантес открыто подсказывал девушкам, и почему они этого не заметили?

В какую ловушку попали мужчины в конкурсе Обмен ролями?

И помешало ли это им победить в пятом раунде?

Смотри онлайн лучшее развлекательное шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 3 выпуск и узнай ответы на эти вопросы.

