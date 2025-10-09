Настав час учасникам Хто зверху? 2025 обмінятися ролями! На тебе чекає наймиліший конкурс 3 випуску ігрового шоу Хто зверху? 14 сезон, адже головними героями сьогодні стануть діти. Зірки й ведучі Леся Нікітюк і Володимир Дантес розчулились до сліз.
У п’ятому раунді українського шоу Хто зверху? 2025 жінки виконують чоловічу роботу та навпаки. Ти побачиш справжні перевтілення зіркових учасників, а також станеш свідком хитрого плану Лесі Нікітюк підставити чоловічу команду.
Як Володимир Дантес відкрито підказував дівчатам, і чому вони цього не помітили?
В яку пастку потрапили чоловіки в конкурсі Обмін ролями?
І чи завадило це їм перемогти у п’ятому раунді?
