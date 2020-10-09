Хто зверху? 14 сезон 3 випуск: дивитися від 09.10.2025

Ти просто не повіриш! Ігрове шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 3 випуск дивує з перших хвилин, а емоції неймовірно зашкалюють. Сьогодні хлопці настільки розхвилювалися в конкурсі Руки-ноги, що забули базові знання з біології. А професія людини, що робить мейкап взагалі ввела їх у ступор. І це ще не все!

Учасники українського шоу Хто зверху? 2025 масово скаржаться на несправедливість. Невже найсправедливіший суддя Олександр Педан насправді підсуджує одній із команд? Як перші Дивоглядки сезону перетворяться на море сліз і скандал? Яка ексклюзивна ситуація відбудеться сьогодні вперше за 14 сезонів? Дивись онлайн найкраще розважальне українське шоу Хто зверху? 14 сезон 3 випуск і дізнайся відповіді на ці запитання.

Дивись онлайн Хто зверху? 2025

Дивись онлайн 2 раунд випуск 3 Хто зверху? 14 сезон