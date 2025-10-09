Смотрите также
09 октября

Выпуск 3. Я прыгаю: на этот раз мужчинам пришлось несладко! Раунд 4. Хто зверху? Сезон 14

Конкурс, который может довести до отчаяния! В четвертом раунде игрового шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 3 выпуск участники будут отгадывать Кто я? За ширмой для каждой команды спрятан известный персонаж, которого нужно узнать, задавая наводящие вопросы. Вот только ответ может быть только да или нет. На все про все лишь шестьдесят секунд. Но что делать, когда ты растерялся?

Участникам мужской команды украинского шоу Хто зверху? 2025 пришлось попотеть, чтобы выполнить задание. Тарас Тополя настолько растерялся от переизбытка эмоций, что едва не потерял дар речи. Представительница команды девушек очень уверенно начала соревнование. Однако шестьдесят секунд – слишком долго, особенно когда ты так близок к победе, но правильных слов не найдешь.

  • Кому сегодня повезет забрать баллы в такой сложной игре: парням или девушкам?

Смотри онлайн игровое шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 3 выпуск и узнай ответ на этот вопрос.

Новый каналХто зверху?Сезон 14Хто зверху? 14 сезон 3 выпуск: смотреть от 09.10.2025
