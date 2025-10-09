Сладкий вкус победы и бесконечные злорадства! Смотри украинское шоу Хто зверху? 14 сезон выпуск 3, в котором музыкальный баттл между участниками выйдет на новый уровень. Этого не ожидала даже Леся! Сегодня ты увидишь обновленный конкурс Кнопка, который неожиданно поставит на колени команду девушек.

Как известно, Леся Никитюк обожает музыку и музыкальные конкурсы Хто зверху? 2025. В этих испытаниях очаровательной ведущей нет равных. Но игра и участники меняются, а результат конкурса может быть очень непредсказуемым.

Почему конкурс Кнопка превратился в триумф мужчин?

Как к этому отнеслась Леся Никитюк?

И кто из звездных участников оказался безумным меломаном?

