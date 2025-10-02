Дивіться також
Випуск 2. Раунд 8. Давай японською: фінал видався божевільним! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 1. Шалені крики в студії: дівчата розпалилися не на жарт. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 2. Хлопці не відгадають жодного слова? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 3. Музична ейфорія, або Леся знову в ударі! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 4. Зухвалості чоловіків немає меж! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 5. Такого про жіночий одяг вони не знали! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 6. Шок! Назар Грабар знімався без одягу! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 7. Красиво і розумно: Назар Грабар б’є рекорди шоу. Хто зверху? Сезон 14

02 жовтня

Фінал, який вас точно вразить! У восьмому раунді команди учасників розважального шоу Хто зверху? 14 сезон 2 випуск мать змогу подвоїти отримані під час гри бали, а значить змінити хід протистояння і вирвати перемогу в суперників на останніх хвилинах. Кому з них вдалося скористатися такою можливістю?

Ти не повіриш, але учасники Хто зверху? 2025 пізнали шлях справжніх самураїв. Заради перемоги вони читали мантри, медитували, ходили навшпиньки та навіть виконували складні прийоми. Але в чому полягало фінальне завдання гри? І чому такого напруженого фіналу ніхто не очікував? Дивись онлайн ігрове шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 2 випуск і дізнайся, на чиєму боці сьогодні фортуна: чоловіків чи жінок.

Дивись онлайн Хто зверху? 2025

Новий каналХто зверху?Сезон 14Хто зверху? 14 сезон 2 випуск: дивитися від 02.10.2025
