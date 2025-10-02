Фінал, який вас точно вразить! У восьмому раунді команди учасників розважального шоу Хто зверху? 14 сезон 2 випуск мать змогу подвоїти отримані під час гри бали, а значить змінити хід протистояння і вирвати перемогу в суперників на останніх хвилинах. Кому з них вдалося скористатися такою можливістю?

Ти не повіриш, але учасники Хто зверху? 2025 пізнали шлях справжніх самураїв. Заради перемоги вони читали мантри, медитували, ходили навшпиньки та навіть виконували складні прийоми. Але в чому полягало фінальне завдання гри? І чому такого напруженого фіналу ніхто не очікував? Дивись онлайн ігрове шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 2 випуск і дізнайся, на чиєму боці сьогодні фортуна: чоловіків чи жінок.

Дивись онлайн Хто зверху? 2025