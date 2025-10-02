Приготуйся до найскандальнішого конкурсу Хто зверху? 2025! Учасникам шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 2 випуск необхідно відповісти на запитання капітана суперників, балансуючи на скляній похилій дошці. Та цього разу зіркові гості влаштували справжній перфоманс під час конкурсу. Ти не повіриш!

Назар Грабар не лише підкорив суперниць своєю харизмо та красою, а й змусив їх по-справжньому почервоніти. Тільки в шоу Хто зверху? 2025 ти побачиш несподіваний відвертий перфоманс від відомого актора Назара Грабара. Обіцяємо, буде гаряче! Навіть скляна дошка не встояла перед його шармом і не завадила рекордно довгий час відповідати на запитання. Та хто ж отримає перемогу в цьому раунді: чоловіки чи жінки? Дивись онлайн Хто зверху? 14 сезон 2 випуск і дізнайся відповідь на це запитання.

Дивись онлайн Хто зверху? 2025

Дивись онлайн 8 раунд випуск 1 Хто зверху? 14 сезон