Дивіться також
Дивіться також
Випуск 2. Раунд 7. Красиво і розумно: Назар Грабар б’є рекорди шоу. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 1. Шалені крики в студії: дівчата розпалилися не на жарт. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 7. Красиво і розумно: Назар Грабар б’є рекорди шоу. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 2. Хлопці не відгадають жодного слова? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 7. Красиво і розумно: Назар Грабар б’є рекорди шоу. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 3. Музична ейфорія, або Леся знову в ударі! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 7. Красиво і розумно: Назар Грабар б’є рекорди шоу. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 4. Зухвалості чоловіків немає меж! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 7. Красиво і розумно: Назар Грабар б’є рекорди шоу. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 5. Такого про жіночий одяг вони не знали! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 7. Красиво і розумно: Назар Грабар б’є рекорди шоу. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 6. Шок! Назар Грабар знімався без одягу! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 7. Красиво і розумно: Назар Грабар б’є рекорди шоу. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 8. Давай японською: фінал видався божевільним! Хто зверху? Сезон 14

02 жовтня

Випуск 2. Раунд 7. Красиво і розумно: Назар Грабар б’є рекорди шоу. Хто зверху? Сезон 14

Приготуйся до найскандальнішого конкурсу Хто зверху? 2025! Учасникам шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 2 випуск необхідно відповісти на запитання капітана суперників, балансуючи на скляній похилій дошці. Та цього разу зіркові гості влаштували справжній перфоманс під час конкурсу. Ти не повіриш!

Назар Грабар не лише підкорив суперниць своєю харизмо та красою, а й змусив їх по-справжньому почервоніти. Тільки в шоу Хто зверху? 2025 ти побачиш несподіваний відвертий перфоманс від відомого актора Назара Грабара. Обіцяємо, буде гаряче! Навіть скляна дошка не встояла перед його шармом і не завадила рекордно довгий час відповідати на запитання. Та хто ж отримає перемогу в цьому раунді: чоловіки чи жінки? Дивись онлайн Хто зверху? 14 сезон 2 випуск і дізнайся відповідь на це запитання.

Дивись онлайн Хто зверху? 2025

Дивись онлайн 8 раунд випуск 1 Хто зверху? 14 сезон

Новий каналХто зверху?Сезон 14Хто зверху? 14 сезон 2 випуск: дивитися від 02.10.2025
Новини каналу
Новини каналу
Випуск 2. Раунд 7. Красиво і розумно: Назар Грабар б’є рекорди шоу. Хто зверху? Сезон 14

«Я б хотіла фіт тільки з нею»: з ким мріє попрацювати KOLA

26 вересня
Випуск 2. Раунд 7. Красиво і розумно: Назар Грабар б’є рекорди шоу. Хто зверху? Сезон 14

«Це однозначно непросто»: Леся Нікітюк – про стосунки на відстані

25 вересня
Випуск 2. Раунд 7. Красиво і розумно: Назар Грабар б’є рекорди шоу. Хто зверху? Сезон 14

З alyona alyona, Іриною Гатун та Michelle Andrade: з ким з українських зірок плутають Настю Ткаченко

23 вересня
Показати більше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь