Такого ти ще не бачив! Команди учасників розважального шоу Хто зверху? 14 сезон 2 випуск підняли градус боротьби до максимального рівня. У першому раунді Руки-ноги дівчата настільки розпалилися, що перейшли на крики!

Все б нічого, але Леся Нікітюк навіть скористалася забороненими методами, щоб привести свою команду до перемоги. Якими саме? Розповість ігрове шоу Хто зверху? 2025. Чоловіки потрапили в несподівану халепу. Чому вони попросили заміну учасника в конкурсі? І чи допомогло це їм у грі? Перший раунд видався багатим на емоції й несподівані рішення. Кому ж сьогодні пощастить забрати перші такі очікувані бали: чоловікам чи жінкам? Дивись онлайн найкраще розважальне шоу Хто зверху? 14 сезон 2 випуск і дізнайся відповідь на це запитання.

