Дивіться також
Дивіться також
Випуск 2. Раунд 1. Шалені крики в студії: дівчата розпалилися не на жарт. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 2. Хлопці не відгадають жодного слова? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 1. Шалені крики в студії: дівчата розпалилися не на жарт. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 3. Музична ейфорія, або Леся знову в ударі! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 1. Шалені крики в студії: дівчата розпалилися не на жарт. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 4. Зухвалості чоловіків немає меж! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 1. Шалені крики в студії: дівчата розпалилися не на жарт. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 5. Такого про жіночий одяг вони не знали! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 1. Шалені крики в студії: дівчата розпалилися не на жарт. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 6. Шок! Назар Грабар знімався без одягу! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 1. Шалені крики в студії: дівчата розпалилися не на жарт. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 7. Красиво і розумно: Назар Грабар б’є рекорди шоу. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 1. Шалені крики в студії: дівчата розпалилися не на жарт. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 8. Давай японською: фінал видався божевільним! Хто зверху? Сезон 14

02 жовтня

Випуск 2. Раунд 1. Шалені крики в студії: дівчата розпалилися не на жарт. Хто зверху? Сезон 14

Такого ти ще не бачив! Команди учасників розважального шоу Хто зверху? 14 сезон 2 випуск підняли градус боротьби до максимального рівня. У першому раунді Руки-ноги дівчата настільки розпалилися, що перейшли на крики!

Все б нічого, але Леся Нікітюк навіть скористалася забороненими методами, щоб привести свою команду до перемоги. Якими саме? Розповість ігрове шоу Хто зверху? 2025. Чоловіки потрапили в несподівану халепу. Чому вони попросили заміну учасника в конкурсі? І чи допомогло це їм у грі? Перший раунд видався багатим на емоції й несподівані рішення. Кому ж сьогодні пощастить забрати перші такі очікувані бали: чоловікам чи жінкам? Дивись онлайн найкраще розважальне шоу Хто зверху? 14 сезон 2 випуск і дізнайся відповідь на це запитання.

Дивись онлайн Хто зверху? 2025

Дивись онлайн 2 раунд випуск 2 Хто зверху? 14 сезон

Новий каналХто зверху?Сезон 14Хто зверху? 14 сезон 2 випуск: дивитися від 02.10.2025
Новини каналу
Новини каналу
Випуск 2. Раунд 1. Шалені крики в студії: дівчата розпалилися не на жарт. Хто зверху? Сезон 14

«Я б хотіла фіт тільки з нею»: з ким мріє попрацювати KOLA

26 вересня
Випуск 2. Раунд 1. Шалені крики в студії: дівчата розпалилися не на жарт. Хто зверху? Сезон 14

«Це однозначно непросто»: Леся Нікітюк – про стосунки на відстані

25 вересня
Випуск 2. Раунд 1. Шалені крики в студії: дівчата розпалилися не на жарт. Хто зверху? Сезон 14

З alyona alyona, Іриною Гатун та Michelle Andrade: з ким з українських зірок плутають Настю Ткаченко

23 вересня
Показати більше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь