Випуск 2. Раунд 1. Шалені крики в студії: дівчата розпалилися не на жарт. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 2. Хлопці не відгадають жодного слова? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 3. Музична ейфорія, або Леся знову в ударі! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 4. Зухвалості чоловіків немає меж! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 6. Шок! Назар Грабар знімався без одягу! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 7. Красиво і розумно: Назар Грабар б’є рекорди шоу. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 8. Давай японською: фінал видався божевільним! Хто зверху? Сезон 14

02 жовтня

Настав час найнесподіванішого раунду шоу Хто зверху? 14 сезон 2 випуск. На учасників чекає неочікуваний обмін ролями, коли чоловіки виконують жіночу роботу та навпаки. Чи вдасться зіркам впоратись із завданням?

Ти не повіриш, але чоловіки стали справжніми експертами сучасної моди. Так-так, вони детально вивчили питання, ретельно підійшли до виконання завдання… і провалилися. Чи не зовсім? Чому завдання обмінятися ролями змусило хлопців мало не посваритися? Дізнаєшся в Хто зверху? 2025. Дівчатам дісталося не менш інтригуюче завдання. Вони поринули в глибину віків і української культури. Що саме їм довелося робити і чому навіть чоловіки були в захваті? Дивись онлайн шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 2 випуск і дізнайся відповіді на ці запитання.

Новий каналХто зверху?Сезон 14Хто зверху? 14 сезон 2 випуск: дивитися від 02.10.2025
