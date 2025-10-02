Настав час найнесподіванішого раунду шоу Хто зверху? 14 сезон 2 випуск. На учасників чекає неочікуваний обмін ролями, коли чоловіки виконують жіночу роботу та навпаки. Чи вдасться зіркам впоратись із завданням?

Ти не повіриш, але чоловіки стали справжніми експертами сучасної моди. Так-так, вони детально вивчили питання, ретельно підійшли до виконання завдання… і провалилися. Чи не зовсім? Чому завдання обмінятися ролями змусило хлопців мало не посваритися? Дізнаєшся в Хто зверху? 2025. Дівчатам дісталося не менш інтригуюче завдання. Вони поринули в глибину віків і української культури. Що саме їм довелося робити і чому навіть чоловіки були в захваті? Дивись онлайн шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 2 випуск і дізнайся відповіді на ці запитання.

