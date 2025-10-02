Дивіться також
02 жовтня

Випуск 2. Раунд 4. Зухвалості чоловіків немає меж! Хто зверху? Сезон 14

Чоловіки не соромилися зухвало підказувати! У четвертому раунді шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 2 випуск Хто я? учасникам довелося відгадувати відомих персонажів, прихованих на стенді. Для цього вони можуть відповідати на навідні запитання, але лише за допомогою слів так або ні. Чому ж чоловіки зухвало порушували правила?

У представника кожної команди ігрового шоу Хто зверху? 2025 є всього дев’яносто секунд, щоб впізнати загаданого персонажа. Як чоловіки використали цей час для шокуючих підказок і несподіваних танців? І чи зарахував суддя бали зухвалим порушникам правил? Цей раунд точно змусить вас посміхнутися! Дивись онлайн найкраще розважальне шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 2 випуск і дізнайся, чим закінчиться ця феєрична боротьба чоловіків і жінок.

Дивись онлайн Хто зверху? 2025

Дивись онлайн 5 раунд випуск 1 Хто зверху? 14 сезон

