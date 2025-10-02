Хто тут справжній меломан? На черзі улюблений раунд Лесі Нікітюк П’ять слів шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 2 випуск, в якому учасники відгадуватимуть пісні за допомогою всього п’яти слів. Всі вони закриті, і кожна команда має змогу відкривати будь-яке і в будь-якій послідовності. Чим менше учасники відкриють слів, тим більше балів отримають за умови правильно відгаданої назви пісні та виконавця.

Цього разу хлопці не давали дівчатам вирватися вперед, а запальний танець Назара Грабара взагалі призвів до несподіваних наслідків. Такого від судді ніхто не очікував! Що сталося під час третього раунду шоу для всієї сім’ї Хто зверху? 2025? І чому дівчата засумнівалися в об’єктивності судді Олександра Педана? Дивись онлайн розважальне шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 2 випуск і дізнайся відповіді на ці запитання.

Дивись онлайн Хто зверху? 2025

Дивись онлайн 4 раунд випуск 2 Хто зверху? 14 сезон