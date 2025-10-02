Дивіться також
Випуск 2. Раунд 3. Музична ейфорія, або Леся знову в ударі! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 1. Шалені крики в студії: дівчата розпалилися не на жарт. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 2. Хлопці не відгадають жодного слова? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 4. Зухвалості чоловіків немає меж! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 5. Такого про жіночий одяг вони не знали! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 6. Шок! Назар Грабар знімався без одягу! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 7. Красиво і розумно: Назар Грабар б’є рекорди шоу. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 8. Давай японською: фінал видався божевільним! Хто зверху? Сезон 14

02 жовтня

Хто тут справжній меломан? На черзі улюблений раунд Лесі Нікітюк П’ять слів шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 2 випуск, в якому учасники відгадуватимуть пісні за допомогою всього п’яти слів. Всі вони закриті, і кожна команда має змогу відкривати будь-яке і в будь-якій послідовності. Чим менше учасники відкриють слів, тим більше балів отримають за умови правильно відгаданої назви пісні та виконавця.

Цього разу хлопці не давали дівчатам вирватися вперед, а запальний танець Назара Грабара взагалі призвів до несподіваних наслідків. Такого від судді ніхто не очікував! Що сталося під час третього раунду шоу для всієї сім’ї Хто зверху? 2025? І чому дівчата засумнівалися в об’єктивності судді Олександра Педана? Дивись онлайн розважальне шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 2 випуск і дізнайся відповіді на ці запитання.

Новий каналХто зверху?Сезон 14Хто зверху? 14 сезон 2 випуск: дивитися від 02.10.2025
