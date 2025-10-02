Дивіться також
Дивіться також
Випуск 2. Раунд 2. Хлопці не відгадають жодного слова? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 1. Шалені крики в студії: дівчата розпалилися не на жарт. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 2. Хлопці не відгадають жодного слова? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 3. Музична ейфорія, або Леся знову в ударі! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 2. Хлопці не відгадають жодного слова? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 4. Зухвалості чоловіків немає меж! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 2. Хлопці не відгадають жодного слова? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 5. Такого про жіночий одяг вони не знали! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 2. Хлопці не відгадають жодного слова? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 6. Шок! Назар Грабар знімався без одягу! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 2. Хлопці не відгадають жодного слова? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 7. Красиво і розумно: Назар Грабар б’є рекорди шоу. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 2. Хлопці не відгадають жодного слова? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 2. Раунд 8. Давай японською: фінал видався божевільним! Хто зверху? Сезон 14

02 жовтня

Випуск 2. Раунд 2. Хлопці не відгадають жодного слова? Хто зверху? Сезон 14

Вони навчилися розуміти одне одного без слів! Не пропусти другий раунд шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 2 випуск По губах, в якому зіркові учасники відгадуватимуть слова, які їм надиктовує їхній капітан. Чому команда чоловіків ризикувала не відгадати жодного слова? І чи вдалося їм реабілітуватися до кінця конкурсу?

Дівчата ж почали дуже впевнено цей раунд шоу Хто зверху? 2025. Проте комусь із них дикція Лесі Нікітюк видалася дуже зрозумілою, а хтось за весь раунд не приніс команді жодного балу. Але чи вплинула така різниця у сприйнятті учасниць на результат раунду? І яка команда здобуде більше балів у цій грі? Дивись онлайн ігрове шоу Хто зверху? 14 сезон 2 випуск і дізнайся відповіді на ці запитання.

Дивись онлайн Хто зверху? 2025

Дивись онлайн 3 раунд випуск 2 Хто зверху? 14 сезон

Новий каналХто зверху?Сезон 14Хто зверху? 14 сезон 2 випуск: дивитися від 02.10.2025
Новини каналу
Новини каналу
Випуск 2. Раунд 2. Хлопці не відгадають жодного слова? Хто зверху? Сезон 14

«Я б хотіла фіт тільки з нею»: з ким мріє попрацювати KOLA

26 вересня
Випуск 2. Раунд 2. Хлопці не відгадають жодного слова? Хто зверху? Сезон 14

«Це однозначно непросто»: Леся Нікітюк – про стосунки на відстані

25 вересня
Випуск 2. Раунд 2. Хлопці не відгадають жодного слова? Хто зверху? Сезон 14

З alyona alyona, Іриною Гатун та Michelle Andrade: з ким з українських зірок плутають Настю Ткаченко

23 вересня
Показати більше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь