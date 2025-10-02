Вони навчилися розуміти одне одного без слів! Не пропусти другий раунд шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 2 випуск По губах, в якому зіркові учасники відгадуватимуть слова, які їм надиктовує їхній капітан. Чому команда чоловіків ризикувала не відгадати жодного слова? І чи вдалося їм реабілітуватися до кінця конкурсу?

Дівчата ж почали дуже впевнено цей раунд шоу Хто зверху? 2025. Проте комусь із них дикція Лесі Нікітюк видалася дуже зрозумілою, а хтось за весь раунд не приніс команді жодного балу. Але чи вплинула така різниця у сприйнятті учасниць на результат раунду? І яка команда здобуде більше балів у цій грі? Дивись онлайн ігрове шоу Хто зверху? 14 сезон 2 випуск і дізнайся відповіді на ці запитання.

