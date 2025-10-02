Смотрите также
Выпуск 2. Раунд 2. Парни не угадают ни одного слова? Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 2. Раунд 1. Бешеные крики в студии: девушки разгорячились не на шутку. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 2. Раунд 3. Музыкальная эйфория, или Леся снова в ударе! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 2. Раунд 4. Дерзости мужчин нет предела! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 2. Раунд 5. Такого о женской одежде они не знали! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 2. Раунд 6. Шок! Назар Грабар снимался без одежды! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 2. Раунд 7. Красиво и умно: Назар Грабар бьёт рекорды шоу. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 2. Раунд 8. Давай по-японски: финал оказался безумным! Хто зверху? Сезон 14

02 октября

Они научились понимать друг друга без слов! Не пропусти второй раунд шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 2 выпуск По губам, в котором звёздные участники будут угадывать слова, которые им диктует их капитан. Почему команда мужчин рисковала не угадать ни одного слова? И удалось ли им реабилитироваться к концу конкурса?

Девушки же начали этот раунд шоу Хто зверху? 2025 очень уверенно. Однако кому-то дикция Леси Никитюк показалась очень понятной, а кто-то за весь раунд не принёс команде ни одного балла. Но повлияла ли такая разница в восприятии участниц на результат раунда? И какая команда наберёт больше баллов в этой игре? Смотри онлайн игровое шоу Хто зверху? 14 сезон 2 выпуск и узнай ответы на эти вопросы.

