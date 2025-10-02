Смотрите также
02 октября

Финал, который вас точно впечатлит! В восьмом раунде команды участников развлекательного шоу Хто зверху? 14 сезон 2 выпуск имеют возможность удвоить полученные во время игры баллы, а значит изменить ход противостояния и вырвать победу у соперников в последние минуты. Кому из них удалось воспользоваться такой возможностью?

Ты не поверишь, но участники Хто зверху? 2025 познали путь настоящих самураев. Ради победы они читали мантры, медитировали, ходили на цыпочках и даже выполняли сложные приёмы. Но в чём заключалось финальное задание игры? И почему такого напряжённого финала никто не ожидал? Смотри онлайн игровое шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 2 выпуск и узнай, на чьей стороне сегодня фортуна: мужчин или женщин.

Новый каналХто зверху?Сезон 14Хто зверху? 14 сезон 2 выпуск: смотреть от 02.10.2025
