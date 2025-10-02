Настало время самого неожиданного раунда шоу Хто зверху? 14 сезон 2 выпуск. Участников ждёт неожиданный обмен ролями, когда мужчины выполняют женскую работу и наоборот. Удастся ли звёздам справиться с заданием?

Ты не поверишь, но мужчины стали настоящими экспертами современной моды. Да-да, они детально изучили вопрос, тщательно подошли к выполнению задания… и провалились. Или не совсем? Почему задание обменяться ролями чуть не заставило парней поссориться? Узнаешь в Хто зверху? 2025. Девушкам досталось не менее интригующее задание. Они погрузились в глубину веков и украинской культуры. Что именно им пришлось делать и почему даже мужчины были в восторге? Смотри онлайн шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 2 выпуск и узнай ответы на эти вопросы.

Смотри онлайн Хто зверху? 2025

Смотри онлайн 6 раунд выпуск 2 Хто зверху? 14 сезон