Выпуск 2. Раунд 3. Музыкальная эйфория, или Леся снова в ударе! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 2. Раунд 1. Бешеные крики в студии: девушки разгорячились не на шутку. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 2. Раунд 2. Парни не угадают ни одного слова? Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 2. Раунд 4. Дерзости мужчин нет предела! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 2. Раунд 5. Такого о женской одежде они не знали! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 2. Раунд 6. Шок! Назар Грабар снимался без одежды! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 2. Раунд 7. Красиво и умно: Назар Грабар бьёт рекорды шоу. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 2. Раунд 8. Давай по-японски: финал оказался безумным! Хто зверху? Сезон 14

02 октября

Кто здесь настоящий меломан? Настала очередь любимого раунда Леси Никитюк Пять слов шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 2 выпуск, в котором участники будут угадывать песни при помощи всего пяти слов. Все они закрыты, и каждая команда имеет возможность открывать любое и в любой последовательности. Чем меньше участники откроют слов, тем больше баллов получат при условии правильного угадывания названия песни и исполнителя.

На этот раз парни не позволяли девушкам вырваться вперёд, а зажигательный танец Назара Грабара вообще привёл к неожиданным последствиям. Такого от судьи никто не ожидал! Что произошло во время третьего раунда шоу для всей семьи Хто зверху? 2025? И почему девушки усомнились в объективности судьи Александра Педана? Смотри онлайн развлекательное шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 2 выпуск и узнай ответы на эти вопросы.

Новый каналХто зверху?Сезон 14Хто зверху? 14 сезон 2 выпуск: смотреть от 02.10.2025
26 сентября
25 сентября
23 сентября
