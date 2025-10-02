Кто здесь настоящий меломан? Настала очередь любимого раунда Леси Никитюк Пять слов шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 2 выпуск, в котором участники будут угадывать песни при помощи всего пяти слов. Все они закрыты, и каждая команда имеет возможность открывать любое и в любой последовательности. Чем меньше участники откроют слов, тем больше баллов получат при условии правильного угадывания названия песни и исполнителя.

На этот раз парни не позволяли девушкам вырваться вперёд, а зажигательный танец Назара Грабара вообще привёл к неожиданным последствиям. Такого от судьи никто не ожидал! Что произошло во время третьего раунда шоу для всей семьи Хто зверху? 2025? И почему девушки усомнились в объективности судьи Александра Педана? Смотри онлайн развлекательное шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 2 выпуск и узнай ответы на эти вопросы.

Смотри онлайн Хто зверху? 2025

Смотри онлайн 4 раунд выпуск 2 Хто зверху? 14 сезон