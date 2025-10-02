Приготовься к самому скандальному конкурсу Хто зверху? 2025! Участникам шоу Нового канала Хто зверху?14 сезон 2 выпуск необходимо ответить на вопросы капитана соперников, балансируя на стеклянной наклонной доске. Но на этот раз звёздные гости устроили настоящий перформанс во время конкурса. Ты не поверишь!

Назар Грабар не только покорил соперниц своей харизмой и красотой, но и заставил их по-настоящему покраснеть. Только в шоу Хто зверху? 2025 ты увидишь неожиданный откровенный перформанс от известного актёра Назара Грабара. Обещаем, будет жарко! Даже стеклянная доска не устояла перед его шармом и не помешала рекордно долго отвечать на вопросы. Но кто же одержит победу в этом раунде: мужчины или женщины? Смотри онлайн Хто зверху? 14 сезон 2 выпуск и узнай ответ на этот вопрос.

Смотри онлайн Хто зверху? 2025

Смотри онлайн 8 раунд выпуск 1 Хто зверху? 14 сезон