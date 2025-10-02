Смотрите также
Выпуск 2. Раунд 1. Бешеные крики в студии: девушки разгорячились не на шутку. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 2. Раунд 2. Парни не угадают ни одного слова? Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 2. Раунд 3. Музыкальная эйфория, или Леся снова в ударе! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 2. Раунд 4. Дерзости мужчин нет предела! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 2. Раунд 5. Такого о женской одежде они не знали! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 2. Раунд 6. Шок! Назар Грабар снимался без одежды! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 2. Раунд 8. Давай по-японски: финал оказался безумным! Хто зверху? Сезон 14

02 октября

Приготовься к самому скандальному конкурсу Хто зверху? 2025! Участникам шоу Нового канала Хто зверху?14 сезон 2 выпуск необходимо ответить на вопросы капитана соперников, балансируя на стеклянной наклонной доске. Но на этот раз звёздные гости устроили настоящий перформанс во время конкурса. Ты не поверишь!

Назар Грабар не только покорил соперниц своей харизмой и красотой, но и заставил их по-настоящему покраснеть. Только в шоу Хто зверху? 2025 ты увидишь неожиданный откровенный перформанс от известного актёра Назара Грабара. Обещаем, будет жарко! Даже стеклянная доска не устояла перед его шармом и не помешала рекордно долго отвечать на вопросы. Но кто же одержит победу в этом раунде: мужчины или женщины? Смотри онлайн Хто зверху? 14 сезон 2 выпуск и узнай ответ на этот вопрос.

