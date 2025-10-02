Смотрите также
Выпуск 2. Раунд 1. Бешеные крики в студии: девушки разгорячились не на шутку. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 2. Раунд 2. Парни не угадают ни одного слова? Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 2. Раунд 3. Музыкальная эйфория, или Леся снова в ударе! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 2. Раунд 5. Такого о женской одежде они не знали! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 2. Раунд 6. Шок! Назар Грабар снимался без одежды! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 2. Раунд 7. Красиво и умно: Назар Грабар бьёт рекорды шоу. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 2. Раунд 8. Давай по-японски: финал оказался безумным! Хто зверху? Сезон 14

02 октября

Мужчины не стеснялись дерзко подсказывать! В четвёртом раунде шоу Нового канала Хто зверху? 4 сезон 2 выпуск Кто я? участникам пришлось угадывать известных персонажей, скрытых на стенде. Для этого они могут задавать наводящие вопросы, но только с ответами да или нет. Почему же мужчины дерзко нарушали правила?

У представителя каждой команды игрового шоу Хто зверху? 2025 есть всего девяносто секунд, чтобы угадать загаданного персонажа. Как мужчины использовали это время для шокирующих подсказок и неожиданных танцев? И засчитал ли судья баллы дерзким нарушителям правил? Этот раунд точно заставит вас улыбнуться! Смотри онлайн лучшее развлекательное шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 2 выпуск и узнай, чем закончится эта феерическая борьба мужчин и женщин.

