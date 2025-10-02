Мужчины не стеснялись дерзко подсказывать! В четвёртом раунде шоу Нового канала Хто зверху? 4 сезон 2 выпуск Кто я? участникам пришлось угадывать известных персонажей, скрытых на стенде. Для этого они могут задавать наводящие вопросы, но только с ответами да или нет. Почему же мужчины дерзко нарушали правила?

У представителя каждой команды игрового шоу Хто зверху? 2025 есть всего девяносто секунд, чтобы угадать загаданного персонажа. Как мужчины использовали это время для шокирующих подсказок и неожиданных танцев? И засчитал ли судья баллы дерзким нарушителям правил? Этот раунд точно заставит вас улыбнуться! Смотри онлайн лучшее развлекательное шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 2 выпуск и узнай, чем закончится эта феерическая борьба мужчин и женщин.

Смотри онлайн Хто зверху? 2025

Смотри онлайн 5 раунд выпуск 1 Хто зверху? 14 сезон