Выпуск 2. Раунд 1. Бешеные крики в студии: девушки разгорячились не на шутку. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 2. Раунд 2. Парни не угадают ни одного слова? Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 2. Раунд 3. Музыкальная эйфория, или Леся снова в ударе! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 2. Раунд 4. Дерзости мужчин нет предела! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 2. Раунд 5. Такого о женской одежде они не знали! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 2. Раунд 7. Красиво и умно: Назар Грабар бьёт рекорды шоу. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 2. Раунд 8. Давай по-японски: финал оказался безумным! Хто зверху? Сезон 14

02 октября

Раунд, в котором правда и ложь переплетаются. Настала очередь шестого раунда игрового шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 2 выпуск, в котором звёзды рассказывают откровенные истории из своей жизни. Вот только некоторые из них абсолютно выдуманные!

Каждый звёздный участник или участница развлекательного шоу Хто зверху? 2025 подготовил интересную историю о себе. Назар Грабар поделился откровенным рассказом о съёмках, Даниэль Салем – неожиданным фактом из биографии, а Кенди Суперстар – своим хулиганским прошлым. Но стоит ли им верить? Действительно ли Вася Харизма имел личный разговор с Александром Усиком и о чём они говорили? И правда ли, что Леся Никитюк была фанаткой Дантеса? Смотри онлайн шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 2 выпуск, чтобы узнать, что из этого правда, а что – дерзкая ложь.

Хто зверху? 14 сезон 2 выпуск: смотреть от 02.10.2025
