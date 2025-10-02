Раунд, в котором правда и ложь переплетаются. Настала очередь шестого раунда игрового шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 2 выпуск, в котором звёзды рассказывают откровенные истории из своей жизни. Вот только некоторые из них абсолютно выдуманные!

Каждый звёздный участник или участница развлекательного шоу Хто зверху? 2025 подготовил интересную историю о себе. Назар Грабар поделился откровенным рассказом о съёмках, Даниэль Салем – неожиданным фактом из биографии, а Кенди Суперстар – своим хулиганским прошлым. Но стоит ли им верить? Действительно ли Вася Харизма имел личный разговор с Александром Усиком и о чём они говорили? И правда ли, что Леся Никитюк была фанаткой Дантеса? Смотри онлайн шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 2 выпуск, чтобы узнать, что из этого правда, а что – дерзкая ложь.

Смотри онлайн Хто зверху? 2025

Смотри онлайн 7 раунд выпуск 1 Хто зверху? 14 сезон