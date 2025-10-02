Раунд, в якому правда і брехня переплітаються. На черзі шостий раунд ігрового шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 2 випуск, в якому зірки розповідають відверті історії зі свого життя. От тільки деякі з них абсолютно вигадані!

Кожен зірковий учасник або учасниця розважального шоу Хто зверху? 2025 підготував цікаву історі про себе. Назар Грабар поділився відвертою розповіддю про зйомки, Даніель Салем – несподіваним фактом з біографії, а Кенді Суперстар – своїм хуліганським минулим. Але чи варто їм вірити? Чи справді Вася Харизма мав особисту розмову з Олександром Усиком і про що вони говорили? І чи дійсно Леся Нікітюк була фанатко Дантеса? Дивись онлайн шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 2 випуск, щоб дізнатися, що з цього правда, а що – зухвала брехня.

