Такого ты ещё не видел! Команды участников развлекательного шоу Хто зверху? 14 сезон 2 выпуск подняли градус борьбы до максимального уровня. В первом раунде Руки-ноги девушки настолько разгорячились, что перешли на крики!

Всё бы ничего, но Леся Никитюк даже воспользовалась запрещёнными методами, чтобы привести свою команду к победе. Какими именно? Об этом расскажет игровое шоу Хто зверху? 2025. Мужчины попали в неожиданную передрягу. Почему они попросили замену участника в конкурсе? И помогло ли это им в игре? Первый раунд оказался богатым на эмоции и неожиданные решения. Кому же сегодня повезёт забрать первые столь ожидаемые баллы: мужчинам или женщинам? Смотри онлайн лучшее развлекательное шоу Хто зверху? 14 сезон 2 выпуск и узнай ответ на этот вопрос.

