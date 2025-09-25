Все вирішиться у фіналі! Восьмий раунд шоу Нового каналу Хто зверху?? 14 сезон 1 випуск стане для учасників вирішальним, адже подарує можливість подвоїти їхні бали. Це шанс відігратися та вирватися вперед у змаганні. Але кому з учасників пощастить ним скористатися?

Яскравий фінал шоу Хто зверху? 2025 перенесе команди Лесі Нікітюк і Володимира Дантеса в загадковий Єгипет. Так-так, вони стануть справжніми мисливцями за скарбами! Шалені емоції, неймовірний драйв, штовханина та навіть легенькі стусани – такого фіналу ти ще не бачив! А все заради таємничої єгипетської маски. Учасник якої команди першим знайде дорогоцінний скарб? І хто здобуде перемогу у першій грі сезону: чоловіки чи жінки? Дивись онлайн ігрове шоу Нового каналу Хто зверху? 2025 1 випуск і дізнайся відповіді на ці запитання.

Дивись онлайн Хто зверху? 2025