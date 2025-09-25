Дивіться також
Випуск 1. Раунд 8. У пошуках скарбів! Фінал вражає! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 1. Раунд 1. Такого ніхто не очікував! Дантес вболіває за суперниць? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 1. Раунд 2. Як костюм Дантеса допоміг його комадні виграти? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 1. Раунд 3. Це не музичний конкурс, це – гра на виживання! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 1. Раунд 4. Чоловіки вигадали нову стратегію. Але чи спрацює? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 1. Раунд 5. Чоловіки перетворилися на гуцулок із полонини! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 1. Раунд 6. Такого про зірок ти ще не знав! Хто зверху? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 1. Раунд 7. Чоловік чи жінка: ось у чому питання. Хто зверху? Сезон 14

25 вересня

Все вирішиться у фіналі! Восьмий раунд шоу Нового каналу Хто зверху?? 14 сезон 1 випуск стане для учасників вирішальним, адже подарує можливість подвоїти їхні бали. Це шанс відігратися та вирватися вперед у змаганні. Але кому з учасників пощастить ним скористатися?

Яскравий фінал шоу Хто зверху? 2025 перенесе команди Лесі Нікітюк і Володимира Дантеса в загадковий Єгипет. Так-так, вони стануть справжніми мисливцями за скарбами! Шалені емоції, неймовірний драйв, штовханина та навіть легенькі стусани – такого фіналу ти ще не бачив! А все заради таємничої єгипетської маски. Учасник якої команди першим знайде дорогоцінний скарб? І хто здобуде перемогу у першій грі сезону: чоловіки чи жінки? Дивись онлайн ігрове шоу Нового каналу Хто зверху? 2025 1 випуск і дізнайся відповіді на ці запитання.

Дивись онлайн Хто зверху? 2025

Новий каналХто зверху?Сезон 14Хто зверху? 14 сезон 1 випуск: дивитися від 25.09.2025
