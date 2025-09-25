Настав час зіркам сказати всю правду! У шостому раунді розважального шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 1 випуск на учасників чекає шквал зізнань і відвертих історій. Але що зі сказаного було насправді?

Шостий раунд шоу Хто зверху? 2025 під назвою Було-не було змусить зірок поділитися несподіваними фактами про себе, а суперники повинні відгадати, чи було це насправді. Фантазії зірок немає меж, тож зрозуміти, наскільки правдиво є розповідь, ну дуже важко! Як Володимиру Дантесу вдалося обвести навкруг пальця дівчат? І чи дозволив суддя йому схитрувати? Яка історія Володимира Черняка заскочила всіх зненацька? І чим шокуюче особистим поділилася Настя Ткаченко? Дивись онлайн шоу Нового каналу Хто зверху? 2025 1 випуск і дізнайся відповіді на ці запитання.

