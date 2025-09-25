Дивіться також
Випуск 1. Раунд 1. Такого ніхто не очікував! Дантес вболіває за суперниць? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 1. Раунд 2. Як костюм Дантеса допоміг його комадні виграти? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 1. Раунд 3. Це не музичний конкурс, це – гра на виживання! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 1. Раунд 4. Чоловіки вигадали нову стратегію. Але чи спрацює? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 1. Раунд 5. Чоловіки перетворилися на гуцулок із полонини! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 1. Раунд 7. Чоловік чи жінка: ось у чому питання. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 1. Раунд 8. У пошуках скарбів! Фінал вражає! Хто зверху? Сезон 14

25 вересня

Настав час зіркам сказати всю правду! У шостому раунді розважального шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 1 випуск на учасників чекає шквал зізнань і відвертих історій. Але що зі сказаного було насправді?

Шостий раунд шоу Хто зверху? 2025 під назвою Було-не було змусить зірок поділитися несподіваними фактами про себе, а суперники повинні відгадати, чи було це насправді. Фантазії зірок немає меж, тож зрозуміти, наскільки правдиво є розповідь, ну дуже важко! Як Володимиру Дантесу вдалося обвести навкруг пальця дівчат? І чи дозволив суддя йому схитрувати? Яка історія Володимира Черняка заскочила всіх зненацька? І чим шокуюче особистим поділилася Настя Ткаченко? Дивись онлайн шоу Нового каналу Хто зверху? 2025 1 випуск і дізнайся відповіді на ці запитання.

Дивись онлайн 7 раунд випуск 1 Хто зверху? 14 сезон

«Це однозначно непросто»: Леся Нікітюк – про стосунки на відстані

25 вересня
З alyona alyona, Іриною Гатун та Michelle Andrade: з ким з українських зірок плутають Настю Ткаченко

23 вересня
Печеня та салат з гарбузом: сезонна вечеря від Євгена Клопотенка

22 вересня
