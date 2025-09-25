Дивіться також
Дивіться також
Випуск 1. Раунд 2. Як костюм Дантеса допоміг його комадні виграти? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 1. Раунд 1. Такого ніхто не очікував! Дантес вболіває за суперниць? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 1. Раунд 2. Як костюм Дантеса допоміг його комадні виграти? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 1. Раунд 3. Це не музичний конкурс, це – гра на виживання! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 1. Раунд 2. Як костюм Дантеса допоміг його комадні виграти? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 1. Раунд 4. Чоловіки вигадали нову стратегію. Але чи спрацює? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 1. Раунд 2. Як костюм Дантеса допоміг його комадні виграти? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 1. Раунд 5. Чоловіки перетворилися на гуцулок із полонини! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 1. Раунд 2. Як костюм Дантеса допоміг його комадні виграти? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 1. Раунд 6. Такого про зірок ти ще не знав! Хто зверху? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 1. Раунд 2. Як костюм Дантеса допоміг його комадні виграти? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 1. Раунд 7. Чоловік чи жінка: ось у чому питання. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 1. Раунд 2. Як костюм Дантеса допоміг його комадні виграти? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 1. Раунд 8. У пошуках скарбів! Фінал вражає! Хто зверху? Сезон 14

25 вересня

Випуск 1. Раунд 2. Як костюм Дантеса допоміг його комадні виграти? Хто зверху? Сезон 14

Боротьба між командами ігрового шоу Хто зверху? 14 сезон 1 випуск розпалюється не на жарт. У другому раунді учасникам потрібно читати по губах: хто відгадає найбільше слів, той отримає переможні бали. Володимир Дантес досить вправно вів свою команду до лідерства, і, здається, має талант диктора! Адже його слова колеги по команді відгадуть дуже легко! Щоправда не всі. Хто ж із чоловіків не впізнав жодного слова?

Дівчатам у цьому раунді Хто зверху? 2025 теж довелося несолодко. Напруга та бажання перемогти настільки розпалили учасників, що ледь не дійшло до скандалу. Чому Настя Ткаченко назвала одяг Дантеса костюмом вовка після линяння? І як він заважав їй відгадувати слова? Приготуйся до шаленого драйву – дивися розважальне шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 1 випуск. Таких емоцій ти не очікував!

Дивись онлайн Хто зверху? 2025
Дивись онлайн 3 раунд випуск 1 Хто зверху? 14 сезон

Новий каналХто зверху?Сезон 14Хто зверху? 14 сезон 1 випуск: дивитися від 25.09.2025
Новини каналу
Новини каналу
Випуск 1. Раунд 2. Як костюм Дантеса допоміг його комадні виграти? Хто зверху? Сезон 14

«Це однозначно непросто»: Леся Нікітюк – про стосунки на відстані

25 вересня
Випуск 1. Раунд 2. Як костюм Дантеса допоміг його комадні виграти? Хто зверху? Сезон 14

З alyona alyona, Іриною Гатун та Michelle Andrade: з ким з українських зірок плутають Настю Ткаченко

23 вересня
Випуск 1. Раунд 2. Як костюм Дантеса допоміг його комадні виграти? Хто зверху? Сезон 14

Печеня та салат з гарбузом: сезонна вечеря від Євгена Клопотенка

22 вересня
Показати більше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь