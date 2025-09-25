Боротьба між командами ігрового шоу Хто зверху? 14 сезон 1 випуск розпалюється не на жарт. У другому раунді учасникам потрібно читати по губах: хто відгадає найбільше слів, той отримає переможні бали. Володимир Дантес досить вправно вів свою команду до лідерства, і, здається, має талант диктора! Адже його слова колеги по команді відгадуть дуже легко! Щоправда не всі. Хто ж із чоловіків не впізнав жодного слова?

Дівчатам у цьому раунді Хто зверху? 2025 теж довелося несолодко. Напруга та бажання перемогти настільки розпалили учасників, що ледь не дійшло до скандалу. Чому Настя Ткаченко назвала одяг Дантеса костюмом вовка після линяння? І як він заважав їй відгадувати слова? Приготуйся до шаленого драйву – дивися розважальне шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 1 випуск. Таких емоцій ти не очікував!

Дивись онлайн Хто зверху? 2025

Дивись онлайн 3 раунд випуск 1 Хто зверху? 14 сезон