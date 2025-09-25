Смотрите также
Выпуск 1. Раунд 1. Такого никто не ожидал! Дантес болеет за соперниц? Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 1. Раунд 3. Это не музыкальный конкурс, это – игра на выживание! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 1. Раунд 4. Мужчины придумали новую стратегию. Но сработает ли она? Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 1. Раунд 5. Мужчины перевоплотились в гуцулок с горной долины! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 1. Раунд 6. Такого о звездах ты еще не знал! Хто зверху? Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 1. Раунд 7. Мужчина или женщина: вот в чем вопрос. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 1. Раунд 8. В поисках сокровищ! Финал впечатляет! Хто зверху? Сезон 14

25 сентября

Борьба между командами игрового шоу Хто зверху? 14 сезон 1 выпуск разгорается не на шутку. Во втором раунде участникам нужно читать по губам: кто отгадает больше всего слов, тот получит победные баллы. Владимир Дантес довольно умело вел свою команду к лидерству, и, кажется, имеет талант диктора! Ведь его слова коллеги по команде отгадывают очень легко! Правда, не все. Кто же из мужчин не узнал ни одного слова?

Девушкам в этом раунде Хто зверху? 2025 тоже пришлось несладко. Напряжение и желание победить настолько разожгли участников, что едва не дошло до скандала. Почему Настя Ткаченко назвала одежду Дантеса костюмом волка после линьки? И как он мешал ей отгадывать слова? Приготовься к безумному драйву – смотри развлекательное шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 1 выпуск. Таких эмоций ты не ожидал!

Смотри онлайн Хто зверху? 2025
Смотри онлайн 3 раунд выпуск 1 Хто зверху? 14 сезон

Хто зверху? 14 сезон 1 выпуск: смотреть от 25.09.2025
