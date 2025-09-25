Борьба между командами игрового шоу Хто зверху? 14 сезон 1 выпуск разгорается не на шутку. Во втором раунде участникам нужно читать по губам: кто отгадает больше всего слов, тот получит победные баллы. Владимир Дантес довольно умело вел свою команду к лидерству, и, кажется, имеет талант диктора! Ведь его слова коллеги по команде отгадывают очень легко! Правда, не все. Кто же из мужчин не узнал ни одного слова?

Девушкам в этом раунде Хто зверху? 2025 тоже пришлось несладко. Напряжение и желание победить настолько разожгли участников, что едва не дошло до скандала. Почему Настя Ткаченко назвала одежду Дантеса костюмом волка после линьки? И как он мешал ей отгадывать слова? Приготовься к безумному драйву – смотри развлекательное шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 1 выпуск. Таких эмоций ты не ожидал!

Смотри онлайн Хто зверху? 2025

Смотри онлайн 3 раунд выпуск 1 Хто зверху? 14 сезон