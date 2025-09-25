Смотрите также
25 сентября

Все решится в финале! Восьмой раунд шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 1 выпуск станет для участников решающим, ведь подарит возможность удвоить их баллы. Это шанс отыграться и вырваться вперед в соревновании. Но кому из участников повезет им воспользоваться?

Яркий финал шоу Хто зверху? 2025 перенесет команды Леси Никитюк и Владимира Дантеса в загадочный Египет. Да-да, они станут настоящими охотниками за сокровищами! Безумные эмоции, невероятный драйв, толкотня и даже легкие пинки – такого финала ты еще не видел! А все ради таинственной египетской маски. Участник какой команды первым найдет драгоценное сокровище? И кто одержит победу в первой игре сезона: мужчины или женщины? Смотри онлайн игровое шоу Нового канала Хто зверху? 2025 1 выпуск и узнай ответы на эти вопросы.

Смотри онлайн Хто зверху? 2025

Хто зверху? 14 сезон 1 выпуск: смотреть от 25.09.2025
