Пришло время проверить эрудированность участников! На очереди седьмой раунд шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 1 выпуск, в котором один представитель из команды будет отвечать на вопросы капитана соперников в течение 60 секунд. Но все усложняет стеклянная доска!

Участнику игрового шоу Хто зверху? 2025 придется не только отвечать на вопросы, но и балансировать на стеклянной доске, угол наклона которой неуклонно увеличивается. Не каждому удается продержаться все выделенные 60 секунд! Кто был режиссером первой части саги Сумерки? Кто автор книги Одуванчиковое вино? Кого родила Леся Никитюк: мужчину или женщину? На эти и другие вопросы участнику пришлось отвечать, балансируя на наклонной поверхности. Кому это удалось лучше: мужчинам или женщинам? Смотри онлайн шоу Нового канала Хто зверху? 2025 1 выпуск и узнай ответ на этот вопрос.

Смотри онлайн Хто зверху? 2025

Смотри онлайн 8 раунд выпуск 1 Хто зверху? 14 сезон