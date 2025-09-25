Первый раунд игрового шоу Хто зверху? 14 сезон 1 выпуск традиционно – Руки-ноги. Каждая команда участников будет иметь девяносто секунд, чтобы отгадать и показать с помощью рук и ног как можно больше слов. Какую медвежью услугу окажет своим соперникам Леся Никитюк?

Владимир Дантес со своей командой в Хто зверху? 2025 будет пытаться вырвать победу у девушек любой ценой. Но почему мужчины в процессе потеряли букву С? По завершении конкурса судьба команд будет в руках судьи. Почему Владимир Дантес обвинил девушек в нечестной игре? Кто из участников неожиданно установил рекорд в первом же конкурсе? И почему последние три секунды решили судьбу победителя? Смотри любимое развлекательное шоу для всей семьи Хто зверху? 14 сезон 1 выпуск и узнай ответы на эти вопросы.

