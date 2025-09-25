Пришло время звездам сказать всю правду! В шестом раунде развлекательного шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 1 выпуск участников ждет шквал признаний и откровенных историй. Но что из сказанного было на самом деле?

Шестой раунд шоу Хто зверху? 2025 под названием Было-не было заставит звезд поделиться неожиданными фактами о себе, а соперники должны отгадать, было ли это на самом деле. Фантазии звезд нет предела, поэтому понять, насколько правдивым является рассказ, очень трудно! Как Владимиру Дантесу удалось обвести вокруг пальца девушек? И позволил ли судья ему схитрить? Какая история Владимира Черняка застала всех врасплох? И чем шокирующим личным поделилась Настя Ткаченко? Смотри онлайн шоу Нового канала Хто зверху? 2025 1 выпуск и узнай ответы на эти вопросы.

