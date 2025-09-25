На очереди пятый раунд развлекательного шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 1 выпуск, в котором мужчины будут выполнять женскую работу и наоборот. На этот раз обмен ролями оказался очень эмоциональным и даже горячим!

Ты не поверишь, но мужчины перевоплотились в настоящих гуцулок! По крайней мере, пытались. Что из этого получилось и какое задание им пришлось выполнять? Расскажет игровое шоу Хто зверху? 2025. Девушки сегодня выполнят задание, которое подготовил победитель международного конкурса. Но по какой дисциплине? Леся Никитюк настолько вошла в азарт, что устроила настоящий горячий перфоманс прямо в студии! Поспособствовало ли это победе команды девушек? Не пропусти безумный драйв и искренние эмоции – смотри шоу Нового канала Хто зверху? 2025 1 выпуск онлайн.

