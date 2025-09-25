Дивіться також
25 вересня

На черзі п’ятий раунд розважального шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 1 випуск, в якому чоловіки виконуватимуть жіночу роботу та навпаки. Цього разу обмін ролями виявився дуже емоційним і навіть гарячим!

Ти не повіриш, але чоловіки перевтілилися в справжніх гуцулок! Принаймні намагалися. Що з цього вийшло і яке завдання їм довелося виконувати? Розповість ігрове шоу Хто зверху? 2025. Дівчата сьогодні виконають завдання, яке підготував переможець міжнародного конкурсу. Але з якої дисципліни? Леся Нікітюк настільки увійшла в азарт, що влаштувала справжній гарячий перфоманс прямо в студії! Чи посприяло це перемозі команди дівчат? Не пропусти шалений драйв і щирі емоції – дивися шоу Нового каналу Хто зверху? 2025 1 випуск онлайн.

