Боротьба продовжується, а отже на черзі конкурс Кнопка в шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 1 випуск. В учасників обох команд є чарівна кнопка, яку потрібно натиснути якнайшвидше, коли зазвучить музика. Та команда, яка впізнала пісню, перша натисне кнопку й правильно назве композицію та виконавця, – отримає омріяні бали. Але як музичний конкурс став справжньою грою на виживання для учасників Хто зверху? 2025?

Музичний конкурс – улюблений раунд Лесі Нікітюк, але цього разу здобути в ньому перемогу виявилося набагато важче. Команди йшли нога в ногу весь раунд, а напруга зростала з кожною хвилиною. Яка пісня стала вирішальною в цьому протистоянні? Чому Володимир Дантес зізнався, що не розбирається в музиці? І кому дісталися такі бажані бали: чоловікам чи жінкам? Дивись ігрове шоу Хто зверху? 2025 1 випуск і дізнайся відповіді на ці запитання.

Дивись онлайн Хто зверху? 2025

Дивись онлайн 4 раунд випуск 1 Хто зверху? 14 сезон