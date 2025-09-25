Дивіться також
Випуск 1. Раунд 1. Такого ніхто не очікував! Дантес вболіває за суперниць? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 1. Раунд 2. Як костюм Дантеса допоміг його комадні виграти? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 1. Раунд 4. Чоловіки вигадали нову стратегію. Але чи спрацює? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 1. Раунд 5. Чоловіки перетворилися на гуцулок із полонини! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 1. Раунд 6. Такого про зірок ти ще не знав! Хто зверху? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 1. Раунд 7. Чоловік чи жінка: ось у чому питання. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 1. Раунд 8. У пошуках скарбів! Фінал вражає! Хто зверху? Сезон 14

25 вересня

Боротьба продовжується, а отже на черзі конкурс Кнопка в шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 1 випуск. В учасників обох команд є чарівна кнопка, яку потрібно натиснути якнайшвидше, коли зазвучить музика. Та команда, яка впізнала пісню, перша натисне кнопку й правильно назве композицію та виконавця, – отримає омріяні бали. Але як музичний конкурс став справжньою грою на виживання для учасників Хто зверху? 2025?

Музичний конкурс – улюблений раунд Лесі Нікітюк, але цього разу здобути в ньому перемогу виявилося набагато важче. Команди йшли нога в ногу весь раунд, а напруга зростала з кожною хвилиною. Яка пісня стала вирішальною в цьому протистоянні? Чому Володимир Дантес зізнався, що не розбирається в музиці? І кому дісталися такі бажані бали: чоловікам чи жінкам? Дивись ігрове шоу Хто зверху? 2025 1 випуск і дізнайся відповіді на ці запитання.

