Хто зверху? 14 сезон 1 випуск: дивитися від 25.09.2025

Перший раунд ігрового шоу Хто зверху? 14 сезон 1 випуск традиційно – Руки-ноги. Кожна команда учасників матиме дев’яносто секунд, щоб відгадати та показати за допомогою рук і ніг якнайбільше слів. Яку ведмежу послугу зробить для своїх суперників Леся Нікітюк?

Володимир Дантес зі своєю командою в Хто зверху? 2025 намагатиметься вирвати перемогу в дівчат за всяку ціну. Але чому чоловіки у процесі загубили літеру С? По завершенню конкурсу доля команд буде в рука судді. Чому Володимир Дантес звинуватив дівчат у нечесній грі? Хто з учасників несподівано встановив рекорд у першому ж конкурсі? І чому останні три секунди вирішили долю переможця? Дивись улюблене розважальне шоу для всієї сім’ї Хто зверху? 14 сезон 1 випуск і дізнайся відповіді на ці запитання.

Дивись онлайн Хто зверху? 2025

Дивись онлайн 2 раунд випуск 1 Хто зверху? 14 сезон