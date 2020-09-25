Дивіться також
Дивіться також
Хто зверху? 14 сезон 1 випуск: дивитися від 25.09.2025

Випуск 1. Раунд 2. Як костюм Дантеса допоміг його комадні виграти? Хто зверху? Сезон 14

Хто зверху? 14 сезон 1 випуск: дивитися від 25.09.2025

Випуск 1. Раунд 3. Це не музичний конкурс, це – гра на виживання! Хто зверху? Сезон 14

Хто зверху? 14 сезон 1 випуск: дивитися від 25.09.2025

Випуск 1. Раунд 4. Чоловіки вигадали нову стратегію. Але чи спрацює? Хто зверху? Сезон 14

Хто зверху? 14 сезон 1 випуск: дивитися від 25.09.2025

Випуск 1. Раунд 5. Чоловіки перетворилися на гуцулок із полонини! Хто зверху? Сезон 14

Хто зверху? 14 сезон 1 випуск: дивитися від 25.09.2025

Випуск 1. Раунд 6. Такого про зірок ти ще не знав! Хто зверху? Хто зверху? Сезон 14

Хто зверху? 14 сезон 1 випуск: дивитися від 25.09.2025

Випуск 1. Раунд 7. Чоловік чи жінка: ось у чому питання. Хто зверху? Сезон 14

Хто зверху? 14 сезон 1 випуск: дивитися від 25.09.2025

Випуск 1. Раунд 8. У пошуках скарбів! Фінал вражає! Хто зверху? Сезон 14

25 вересня

Хто зверху? 14 сезон 1 випуск: дивитися від 25.09.2025

Перший раунд ігрового шоу Хто зверху? 14 сезон 1 випуск традиційно – Руки-ноги. Кожна команда учасників матиме дев’яносто секунд, щоб відгадати та показати за допомогою рук і ніг якнайбільше слів. Яку ведмежу послугу зробить для своїх суперників Леся Нікітюк?

Володимир Дантес зі своєю командою в Хто зверху? 2025 намагатиметься вирвати перемогу в дівчат за всяку ціну. Але чому чоловіки у процесі загубили літеру С? По завершенню конкурсу доля команд буде в рука судді. Чому Володимир Дантес звинуватив дівчат у нечесній грі? Хто з учасників несподівано встановив рекорд у першому ж конкурсі? І чому останні три секунди вирішили долю переможця? Дивись улюблене розважальне шоу для всієї сім’ї Хто зверху? 14 сезон 1 випуск і дізнайся відповіді на ці запитання.

Дивись онлайн Хто зверху? 2025
Дивись онлайн 2 раунд випуск 1 Хто зверху? 14 сезон

Новий каналХто зверху?Сезон 14
Новини каналу
Новини каналу
Хто зверху? 14 сезон 1 випуск: дивитися від 25.09.2025

«Це однозначно непросто»: Леся Нікітюк – про стосунки на відстані

25 вересня
Хто зверху? 14 сезон 1 випуск: дивитися від 25.09.2025

З alyona alyona, Іриною Гатун та Michelle Andrade: з ким з українських зірок плутають Настю Ткаченко

23 вересня
Хто зверху? 14 сезон 1 випуск: дивитися від 25.09.2025

Печеня та салат з гарбузом: сезонна вечеря від Євгена Клопотенка

22 вересня
Показати більше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь