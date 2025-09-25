Настав час перевірити ерудованість учасників! На черзі сьомий раунд шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 1 випуск, в якому один представник із команди відповідатиме на запитання капітана суперників протягом 60 секунд. Але все ускладнює скляна дошка!

Учаснику ігрового шоу Хто зверху? 2025 доведеться не лише відповідати на запитання, а й балансувати на скляній дошці, кут нахилу якої невпинно збільшується. Не кожному вдається протриматися всі виділені 60 секунд! Хто був режисером першої частини саги Сутінки? Хто автор книги Кульбабове вино? Кого народила Леся Нікітюк: чоловіка чи жінку? На ці та інші запитання учаснику довелося відповідати, балансуючи на похилій поверхні. Кому це вдалося краще: чоловікам чи жінкам? Дивись онлайн шоу Нового каналу Хто зверху? 2025 1 випуск і дізнайся відповідь на це запитання.

Дивись онлайн Хто зверху? 2025

Дивись онлайн 8 раунд випуск 1 Хто зверху? 14 сезон