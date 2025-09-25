Четвертий раунд шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 1 випуск – Хто я? Один учасник із кожної команди відправляється до великого стенду, на якому прихований відомий персонаж. Його потрібно відгадати, ставлячи навідні запитання. Щоправда відповідь може бути лише так або ні. Здається все дуже просто. Але чи вистачить дев’яноста секунд, щоб стати переможцем?

Заради перемоги в раунді шоу Хто зверху? 2025 чоловіки навіть вигадали нову стратегію: відгадувати слово по буквах. Але наскільки виграшною вона виявиться? Дівчата ж пішли перевіреним шляхом і навіть намагалися підказувати своїй колезі. Як на це відреагував суддя? Хто був зображений на стендах обох команд? І чи вдалося їм відгадати своїх персонажів? Дивись шоу Хто зверху? 2025 1 випуск онлайн і дізнайся відповіді на ці запитання.

Дивись онлайн Хто зверху? 2025

Дивись онлайн 5 раунд випуск 1 Хто зверху? 14 сезон