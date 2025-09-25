Смотрите также
25 сентября

Четвертый раунд шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 1 выпуск – Кто я? Один участник из каждой команды отправляется к большому стенду, на котором скрыт известный персонаж. Его нужно отгадать, задавая наводящие вопросы. Правда, ответ может быть только да или нет. Кажется, все очень просто. Но хватит ли девяноста секунд, чтобы стать победителем?

Ради победы в раунде шоу Хто зверху? 2025 мужчины даже придумали новую стратегию: отгадывать слово по буквам. Но насколько выигрышной она окажется? Девушки же пошли проверенным путем и даже пытались подсказывать своей коллеге. Как на это отреагировал судья? Кто был изображен на стендах обеих команд? И удалось ли им отгадать своих персонажей? Смотри шоу Хто зверху? 2025 1 выпуск онлайн и узнай ответы на эти вопросы.

Хто зверху? 14 сезон 1 выпуск: смотреть от 25.09.2025
25 сентября
23 сентября
22 сентября
