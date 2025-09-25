Борьба продолжается, а значит на очереди конкурс Кнопка в шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 1 выпуск. У участников обеих команд есть волшебная кнопка, которую нужно нажать как можно быстрее, когда зазвучит музыка. Та команда, которая узнала песню, первая нажмет кнопку и правильно назовет композицию и исполнителя, получит желанные баллы. Но как музыкальный конкурс стал настоящей игрой на выживание для участников Хто зверху? 2025?

Музыкальный конкурс – любимый раунд Леси Никитюк, но на этот раз одержать в нем победу оказалось гораздо труднее. Команды шли нога в ногу весь раунд, а напряжение росло с каждой минутой. Какая песня стала решающей в этом противостоянии? Почему Владимир Дантес признался, что не разбирается в музыке? И кому достались такие желанные баллы: мужчинам или женщинам? Смотри игровое шоу Хто зверху? 2025 1 выпуск и узнай ответы на эти вопросы.

