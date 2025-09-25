Смотрите также
Выпуск 1. Раунд 1. Такого никто не ожидал! Дантес болеет за соперниц? Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 1. Раунд 2. Как костюм Дантеса помог его команде выиграть? Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 1. Раунд 4. Мужчины придумали новую стратегию. Но сработает ли она? Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 1. Раунд 5. Мужчины перевоплотились в гуцулок с горной долины! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 1. Раунд 6. Такого о звездах ты еще не знал! Хто зверху? Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 1. Раунд 7. Мужчина или женщина: вот в чем вопрос. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 1. Раунд 8. В поисках сокровищ! Финал впечатляет! Хто зверху? Сезон 14

25 сентября

Борьба продолжается, а значит на очереди конкурс Кнопка в шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 1 выпуск. У участников обеих команд есть волшебная кнопка, которую нужно нажать как можно быстрее, когда зазвучит музыка. Та команда, которая узнала песню, первая нажмет кнопку и правильно назовет композицию и исполнителя, получит желанные баллы. Но как музыкальный конкурс стал настоящей игрой на выживание для участников Хто зверху? 2025?

Музыкальный конкурс – любимый раунд Леси Никитюк, но на этот раз одержать в нем победу оказалось гораздо труднее. Команды шли нога в ногу весь раунд, а напряжение росло с каждой минутой. Какая песня стала решающей в этом противостоянии? Почему Владимир Дантес признался, что не разбирается в музыке? И кому достались такие желанные баллы: мужчинам или женщинам? Смотри игровое шоу Хто зверху? 2025 1 выпуск и узнай ответы на эти вопросы.

