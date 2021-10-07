Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 7 випуск від 07.10.2021 на сайті Нового каналу! У фінальному раунді учасники чоловічої команди переодягнуться у морських коників, а учасниці жіночої – у русалок. Їхнє завдання – знайти та покласти до скрині якомога більше перлин, які заховані на дні.

У 8 раунді Хто зверху? 2021 Оля Цибульська спробує вкрасти скарби у чоловіків заради перемоги дівчат. Чи вдасться їй ошукати морських коників і вийти сухою з води? Хочеш дізнатися, хто переміг? Не пропусти цікаве протистояння у фіналі – дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 7.

Дивитися онлайн випуск 7 Хто зверху? 11 сезон