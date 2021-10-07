Дивись онлайн нове протистояння жінок і чоловіків у шоу Хто зверху? 11 сезон 7 випуск від 07.10.2021 на Новому каналі. Цього разу буде дуже творчий та музичний склад команд. На боці Сергія Притули гратимуть Дмитро Танкович, Андрій Рибак і Тамерлан. На боці Лесі Нікітюк – Оля Цибульська, Альона Омаргалієва та DJ NANA. Хто переможе? Дивись у шоу Хто зверху? 2021 онлайн.

У першому раунді під назвою Руки-Ноги команда дівчат спрацює дуже злагоджено, а Оля Цибульська покаже майстер клас зі складання слів. Як із завданням впораються чоловіки? Чому у їхній команді почнеться хаос? Не пропусти цікавий конкурс – дивись онлайн 7 випуск шоу Хто зверху? 11 сезон.

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Дивитися онлайн 2 раунд випуск 7 Хто зверху? 11 сезон