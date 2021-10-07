Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 7 від 07.10.2021
07 жовтня

Дівчата йдуть ва-банк! Хто зверху? Сезон 11. Випуск 7. Раунд 3

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 7 випуск від 07.10.2021 на сайті Нового каналу! Просто зараз команди позмагаються у музичному раунді під назвою П’ять слів. Завдання гравців – відгадати зашифровані рядки з відомих пісень. Якщо допустити помилку хоч в одному слові, то можна помножити репутацію команди на нуль.

У 3 раунді шоу Хто зверху? 2021 чоловіки виберуть тактику відкривання слів, допоки точно не будуть впевнені у тексті рядка. А дівчата підуть ва-банк і називатимуть рядки пісень по одному відкритому слову. Чия тактика спрацює краще? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 7.

Дивитися онлайн випуск 7 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 4 раунд випуск 7 Хто зверху? 11 сезон

Дівчата йдуть ва-банк! Хто зверху? Сезон 11. Випуск 7. Раунд 3
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