Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 7 випуск від 07.10.2021 на сайті Нового каналу! Просто зараз команди позмагаються у музичному раунді під назвою П’ять слів. Завдання гравців – відгадати зашифровані рядки з відомих пісень. Якщо допустити помилку хоч в одному слові, то можна помножити репутацію команди на нуль.

У 3 раунді шоу Хто зверху? 2021 чоловіки виберуть тактику відкривання слів, допоки точно не будуть впевнені у тексті рядка. А дівчата підуть ва-банк і називатимуть рядки пісень по одному відкритому слову. Чия тактика спрацює краще? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 7.

Дивитися онлайн випуск 7 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 4 раунд випуск 7 Хто зверху? 11 сезон