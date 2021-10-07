Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 7 выпуск от 07.10.2021 на сайте Нового канала! Прямо сейчас команды посоревнуются в музыкальном раунде под названием Пять слов. Задача игроков – угадать зашифрованные строки из известных песен. Если допустить ошибку хоть в одном слове, то можно умножить репутацию команды на ноль.

В 3 раунде шоу Хто зверху? 2021 мужчины выберут тактику открывания слов, пока точно не будут уверены в тексте строк. А девушки пойдут ва-банк и будут называть строки песен по одному открытом слову. Чья тактика сработает лучше? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 7.

Смотреть онлайн выпуск 7 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 4 раунд выпуск 7 Хто зверху? 11 сезон