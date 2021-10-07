Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 7 от 07.10.2021
07 октября

Соревнования морских коньков и русалок в финале! Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 7. Раунд 8

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 7 выпуск от 07.10.2021 на сайте Нового канала! В финальном раунде участники мужской команды переоденутся в морских коньков, а участницы женской – в русалок. Их задача – найти и положить в ящик как можно больше жемчужин, которые спрятаны на дне.

В 8 раунде Хто зверху? 2021 Оля Цибульская попытается украсть сокровища у мужчин ради победы девушек. Удастся ли ей обмануть морских коньков и выйти сухой из воды? Хочешь узнать, кто победил? Не пропусти интересное противостояние в финале – смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 7.

Смотреть онлайн выпуск 7 Хто зверху? 11 сезон

Соревнования морских коньков и русалок в финале! Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 7. Раунд 8
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