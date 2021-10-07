Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 7 выпуск от 07.10.2021 на Новом канале! Во втором раунде участники попытаются понять по губам слова, которые говорит им капитан команды. Чем больше правильно названных слов, тем больше шансов на победу. В этом конкурсе девушки будут плохо понимать Лесю Никитюк. Алена Омаргалиева будет выкрикивать «бухать» вместо «бургера», а Оля Цибульская – придумывать несуществующие слова.

Во 2 раунде Хто зверху? 2021 выпуск 7 Андрей Рыбак отгадает почти все слова, которые скажет Сергей Притула, однако слово «халупа» его подведет. Готов увидеть веселый конкурс? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 7.

Смотреть онлайн выпуск 7 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 3 раунд выпуск 7 Хто зверху? 11 сезон