Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 7 от 07.10.2021
07 октября

Алена Омаргалиева блеснула эрудицией на стеклянной доске. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 7. Раунд 7

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 7 выпуск от 07.10.2021 на сайте Нового канала! Традиционно перед финалом участники посоревнуются на стеклянной доске и продемонстрируют свою эрудицию. За команду девушек будет отдуваться Алена Омаргалиева. Сможет ли она назвать основателя компании Amazon, а также вспомнить, какой напиток ненавидел Джеймс Бонд?

В 7 раунде шоу Хто зверху? 2021 выпуск 7 Леся Никитюк вызовет на стеклянную доску Андрея Рыбака. Сможет ли он ответить на вопрос про педагога Монтессори? А также назвать самый маленький орех? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 7.

Смотреть онлайн выпуск 7 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 8 раунд выпуск 7 Хто зверху? 11 сезон

Алена Омаргалиева блеснула эрудицией на стеклянной доске. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 7. Раунд 7
Дмитрий Танкович устроил хаос в раунде Руки-Ноги. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 7. ...
Что Андрей Рыбак услышал вместо слова «халупа»? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 7. ...
Больше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь