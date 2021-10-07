Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 7 выпуск от 07.10.2021 на сайте Нового канала! Традиционно перед финалом участники посоревнуются на стеклянной доске и продемонстрируют свою эрудицию. За команду девушек будет отдуваться Алена Омаргалиева. Сможет ли она назвать основателя компании Amazon, а также вспомнить, какой напиток ненавидел Джеймс Бонд?

В 7 раунде шоу Хто зверху? 2021 выпуск 7 Леся Никитюк вызовет на стеклянную доску Андрея Рыбака. Сможет ли он ответить на вопрос про педагога Монтессори? А также назвать самый маленький орех? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 7.

Смотреть онлайн выпуск 7 Хто зверху? 11 сезон

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