Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 7 випуск від 07.10.2021 на сайті Нового каналу! Традиційно перед фіналом учасники позмагаються на Скляній дошці та продемонструють свою ерудицію. За команду дівчат віддуватиметься Альона Омаргалієва. Чи зможе вона назвати засновника компанії Amazon, а також пригадати, який напій ненавидів Джеймс Бонд?

У 7 раунді шоу Хто зверху? 2021 випуск 7 Леся Нікітюк викличе на скляну дошку Андрія Рибака. Чи зможе він відповісти на запитання про педагога Монтессорі? А також назвати найдрібніший горіх? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 7.

Дивитися онлайн випуск 7 Хто зверху? 11 сезон

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