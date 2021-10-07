Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 7 випуск від 07.10.2021 на сайті Нового каналу! У п’ятому раунді команди поміняються ролями. Дівчата нишпоритимуть у чоловічій квартирі та шукатимуть 8 речей, які вказують на присутність жінки. Під час конкурсу Оля Цибульська покопирсається у брудній білизні, а Леся Нікітюк пожертвує свою туфлю заради перемоги. Чи допоможе це дівчатам?

У 5 раунді шоу Хто зверху? 2021 випуск 7 чоловіки перевірятимуть жіночу квартиру та шукатимуть там вісім фотографій колишнього. Хто краще впорається із завданням? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 7.

Дивитися онлайн випуск 7 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 6 раунд випуск 7 Хто зверху? 11 сезон