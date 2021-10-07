Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 7 від 07.10.2021
07 жовтня

Андрій Рибак розповів, у скільки років втратив цноту. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 7. Раунд 6

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 7 випуск від 07.10.2021 на сайті Нового каналу! Просто зараз гравці зіграють у гру Правда чи брехня. По одному учаснику від команди виходитимуть у центр і розповідатимуть про себе неймовірні, шокуючі та цікаві факти. Завдання суперника – відрізнити брехню від правди.

У 6 раунді шоу Хто зверху? 2021 випуск 7 Леся Нікітюк розповість, що їй пропонували балотуватися на посаду міського голови Хмельницького. Чи повірить їй Дмитро Танкович? Не пропусти цікаві факти та історії із життя зірок – дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 7.

Дивитися онлайн випуск 7 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 7 раунд випуск 7 Хто зверху? 11 сезон

Андрій Рибак розповів, у скільки років втратив цноту. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 7. Раунд 6
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