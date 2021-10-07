Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 7 випуск від 07.10.2021 на Новому каналі! У другому раунді учасники спробують зрозуміти по губах слова, які говорить їм капітан команди. Що більше правильно названих слів, то більше шансів на перемогу. У цьому конкурсі дівчата погано розумітимуть Лесю Нікітюк. Альона Омаргалієва викрикуватиме «бухать» замість «бургера», а Оля Цибульська вигадуватиме неіснуючі слова.

У 2 раунді Хто зверху? 2021 випуск 7 Андрій Рибак відгадає майже всі слова, які казатиме Сергій Притула, проте слово «халупа» його підведе. Готовий побачити веселий конкурс? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 7.

Дивитися онлайн випуск 7 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 3 раунд випуск 7 Хто зверху? 11 сезон