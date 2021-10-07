Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 7 випуск від 07.10.2021 на сайті Нового каналу! У 4 раунді під назвою Знай наших команди відгадуватимуть відомих акторів, співаків, телеведучих, науковців, культурних діячів і підприємців. У команді чоловіків за всіх віддуватиметься Андрій Рибак, який назве майже всіх відомих персон. А як із завданням впораються дівчата?

У шоу Хто зверху? 2021 сезон 7 Леся Нікітюк вперше розповість про свої почуття та зізнається у коханні Сергію Притулі. Як на це відреагує капітан чоловіків? Чи відповість він їй взаємністю? Не пропусти романтичний момент шоу, який розчулить до глибини душі, – дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 1 випуск 7.

Дивитися онлайн випуск 7 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 5 раунд випуск 7 Хто зверху? 11 сезон